На порозі нової війни: президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав шість указів про анексію регіону Гаяни - Ессекібо.

Про це пише Ultimas Noticias.

Зазначається, що так Мадуро створив національну вищу комісію на захист Ессекібо, зони комплексної оборони з трьома зонами комплексного розвитку. Також він вже встиг сформувати в Ессекібо підрозділ PDVSA - державної нафтогазової компанії Венесуели.

Крім цього, Мадуро призначив очільника анексованого регіону капітана Алексіса Родрігеса Кабельо.

"Я прошу підтримки народу та Боліварських національних збройних сил, щоб мирно рухатися до великої мети, щоб наша Венесуела залишилася з повною картою, а наша Венесуела рухалася мирно, продовжувала свій шлях слави, єдності", - сказав він.

Довідка:

Регіон Есекібо є предметом територіальних суперечок уже понад два століття. На референдумі у Венесуелі, що відбувся 3 грудня, 95% учасників схвалили територіальні претензії на велику частину сусідньої багатої нафтою країни – Гаяни.

Каракас заявляє, що регіон відійшов від Венесуели після здобуття країною незалежності від Іспанії на початку 1800-х. Влада Гаяни у відповідь на це нагадує, що територія Гаяни-Есекібо входила до складу Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гаяною.

Конфлікт спалахнув з новою силою 2015 року після того, як одна з найбільших нафтових компаній світу, американська ExxonMobil, відкрила в Гаяні-Есекібо велике родовище нафти.

Суперечки між Каракасом та Гаяною знову загострилися у вересні цього року, після того, як Гаяна провела аукціон, надавши великим міжнародним нафтовим компаніям право боротися за ліцензію на ведення геологорозвідувальних робіт у водах Есекібо.

Добробут Гаяни переважно залежить від видобутку та експорту нафти, завдяки чому економіка країни останніми роками показує одні з найвищих темпів зростання у світі.

Своєю чергою Венесуела, яка теж в основному покладається на нафтовий експорт (вона має найбільші розвідані запаси нафти у світі), переживає затяжну економічну кризу. Її посилюють американські санкції, запроваджені після виборів 2018 року, коли Ніколас Мадуро, на думку Заходу, переміг на президентських виборах за допомогою підтасовування результатів.

Читайте також: