На порозі нової війни: ще одна країна готується до військової агресії США після погроз Трампа

Куба / © Associated Press

Реклама

Президент Куби Мігель Діас-Канель, який також очолює Раду національної оборони країни, заявив про підготовку острова до можливої військової агресії з боку Сполучених Штатів. На тлі загострення відносин із Вашингтоном кубинська влада посилює військову підготовку та проводить загальнонаціональні оборонні заходи.

Про це повідомляє видання Noticias SIN.

Реклама

Куба готується відбивати можливий напад США

Діас-Канель виступив у п’ятницю під час Національного дня оборони, який кубинська влада проводить щотижня на тлі зростання напруженості зі Сполученими Штатами. Його заяву транслювало державне телебачення.

Реклама

За словами президента, останніми тижнями американські політики та офіційні представники неодноразово робили заяви, які свідчать про можливі наміри Вашингтона вдатися до військової агресії проти острова.

«Ми сповнені рішучості відбити будь-яку спробу іноземної військової агресії проти нашої країни, і для цього ми готуємося», — наголосив кубинський лідер.

Він запевнив, що обороноздатність країни поступово посилюється. Зокрема, це продемонстрували стратегічні військові навчання «Монкада», які минулого тижня відбулися на всій території Куби.

Діас-Канель також заявив, що Куба не погрожує іншим державам і не становить загрози їхній національній безпеці. За його словами, країна залишається мирною державою, яка навіть в умовах власної економічної кризи продовжує виявляти солідарність з іншими.

Реклама

Трамп не виключив військової інтервенції на Кубу

Заяви кубинського президента пролунали після того, як президент США Дональд Трамп допустив можливість військового втручання на острові.

Під час інтерв’ю телеканалу Salem News Channel американського лідера запитали про ймовірність військової інтервенції на Кубу. У відповідь Трамп заявив, що розглянув би такий варіант.

Він також сказав, що хотів би «закрити питання з Кубою» до завершення свого президентського терміну у 2029 році. За словами Трампа, острів перебуває у фактично неспроможному стані, а його позицію підтримує значна частина кубинської громади у Флориді.

Ще наприкінці жовтня під час передвиборчого мітингу у Флориді Трамп заявляв, що після війни проти Ірану Вашингтон може «зайнятися Кубою».

Реклама

Економічний тиск на Гавану

Протистояння між двома країнами загострилося після військової інтервенції США у Венесуелі в січні. Відтоді адміністрація Трампа посилила тиск на кубинську владу, вимагаючи політичних та економічних реформ.

Вашингтон запровадив додаткові санкції та нафтову блокаду, що поглибило економічну й енергетичну кризу на острові.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьметься за Кубу після завершення операції проти Ірану. До розв’язання цього питання залучать державного секретаря США Марко Рубіо.

Новини партнерів