На порозі Третьої світової: як Лондон готує населення до війни з РФ

Британія готується до масштабної війни з РФ

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Наприкінці серпня уряд Великої Британії розпочав безпрецедентну інформаційну кампанію з підготовки населення до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, що можуть бути спричинені ворожими атаками з боку інших держав. Це сталося на тлі різкого загострення відносин між Лондоном і Москвою після того, як Сполучене Королівство погодилося передати Україні секретні креслення для виробництва далекобійних ракет.

ТСН.ua зібрав головні тривожні дзвіночки, які вказують на те, що Велика Британія серйозно готується до можливого початку великої війни.

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Британців закликають робити запаси

Як повідомляє видання LADBible, британцям масово радять зробити запаси консервованої їжі, питної води (від 3 до 10 літрів на людину на день), радіоприймачів та ліхтариків на батарейках, аптечок, теплих речей і копій важливих документів. Представник Кабінету міністрів підтвердив цю інформацію, заявивши, що захист національної безпеки є першочерговим пріоритетом уряду.

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Кампанія з інформування громадськості розгортається в межах оновлення так званої «Книги війни» (War Book) — урядового плану дій на випадок кризи або конфлікту. Начальник штабу ВПС Великої Британії сер Річард Найтон прямо заявив у ефірі BBC Radio 4, що наразі ризики та загрози для країни є найвищими з часів Холодної війни.

Прискорення підготовки до атак

За інформацією The Express, елементи секретного плану дій щодо захисту батьківщини були перенесені з 2035 на 2030 рік. Офіційний Лондон попереджає, що небезпека стала значно ближчою.

«Нам дійсно необхідно прискорити підготовку до низки загроз, а це означає, що ми повинні зробити це в найближчі кілька років, а не в наступному десятилітті», — цитують журналісти високопоставлене джерело в уряді.

Вже у 2027 році Велика Британія планує провести наймасштабніші в історії загальнонаціональні навчання з оборони, керувати якими буде спеціальний комітет із надзвичайних ситуацій COBR.

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Гібридна війна вже триває

Як зазначає The Express в іншій публікації, військові експерти вважають, що війна з Росією може початися не з відкритого вторгнення чи ракетного удару. За словами колишнього міністра оборони Тобіаса Еллвуда, Путін буде мститися за підтримку України за допомогою «атак у сірій зоні», які є ворожими діями між миром і війною.

Як приклад, Еллвуд навів нещодавній інцидент, коли іранські хакери зламали та на чотири дні зупинили роботу невеликої британської електростанції. Хоча це не вплинуло на загальну енергомережу, інцидент довів, що супротивники мають доступ до критичної інфраструктури, і навіть один цифровий удар може завдати величезних економічних збитків без жодного пострілу. Російські військові кораблі також регулярно фіксуються в Ла-Манші, де вони наносять на карту підводні кабелі, від яких залежить британська економіка.

Загроза диверсій та саботажу

Боб Сілі, колишній член парламенту та автор книги «Нова тотальна війна», попереджає, що Росія навряд чи ризикне завдати прямого військового удару по Британії. Натомість Москва шукатиме виконавців для проведення базових актів саботажу або вандалізму на території Сполученого Королівства чи інших країн Європи. Метою таких атак можуть стати об’єкти, пов’язані з підтримкою України, зокрема заводи з виробництва дронів.

До того ж розвідка продовжує попереджати, що Володимир Путін серйозно розглядає можливість нападу на одну з країн НАТО в найближчі чотири роки, якщо Україна зазнає поразки у війні.

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Погрози Кремля через Storm Shadow

Перший візит прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема до Києва ознаменувався історичним рішенням передати Україні технічну документацію для виробництва ракет Storm Shadow. Через це істерика у Москві досягла апогею, адже такий крок дозволить розгорнути локальні лінії виробництва зброї стратегічного значення безпосередньо в Україні та Франції.

Досі західні союзники постачали обмежені партії готових ракет із суворими заборонами щодо їхнього використання, але власне виробництво повністю знімає ці політичні табу. Військові експерти наголошують, що армія РФ більше не зможе вільно почуватися у тилу, і Кремлю доведеться переміщувати штаби на сотні кілометрів далі, виснажуючи ресурси.

У відповідь впливовий радник Володимира Путіна Андрій Федоров пригрозив можливістю проведення так званих «напіввійськових дій» проти британських заводів. Під час виступу на британському телебаченні він заявив, що Москва не виключатиме нових політичних та силових кроків у бік Сполученого Королівства.

Колишній заступник міністра закордонних справ Росії прямо не пояснив, як саме Москва атакуватиме, але припустив, що підприємства з виробництва безпілотників або компонентів ракет можуть стати мішенню кібератак чи диверсій із «невідомих джерел». У Росії обурено засудили рішення Лондона поділитися кресленнями, назвавши це навмисним «підливанням масла у вогонь» війни.

Нгадаємо, Україна передала Британії секретні розвіддані. Ця інформація з поля бою може допомогти Лондону протидіяти російському шпигунству та диверсіям. Йдеться про платформу Avengers, яка обробляє інформацію з тисяч камер і сенсорів.

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