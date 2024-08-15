На прадавній статуетці богині, яку знайшли на дні озера, виявили відбитки рук її творця (фото)

Фігурку знайшли у затонулому поселенні. Археологи вважають, що статуетка була саморобним витвором, що зображує стародавню богиню, і використовувалася у домашніх ритуалах.

Під водою в італійському озері Больсена, де розташовано археологічний комплекс Гран-Карро, що за 80 км на північний захід від Рима, археологи знайшли фігурку богині, якій близько 3000 років.

Про це повідомляє Live Science.

Археологи виявили статуетку богині у вулканічному озері в центрі Італії. Археологи вважають, що ця фігурка була вотивною статуеткою. І створили її для того, щоб звертатися до неї з молитвами.

Археологи знайшли фігурку під водою в італійському озері Больсена Фото: SoprArcheologia

"Вона була грубо оброблена, але все ще зберегла відбитки рук того, хто її створив, а також відбиток тканини, який вказує на те, що спочатку вона була одягнена в якийсь одяг", – йдеться у матеріалі.

Вчені повідомляють, що у східній частині озера розташована затоплена археологічна пам'ятка Гран-Карро, яка, як вони вважають, є залишками поселення залізної доби, побудованого в Х або ІХ столітті до нашої ери, і яке пізніше затонуло.

Археологи знайшли фігурку під водою в італійському озері Больсена Фото: SoprArcheologia

"Виняткове відкриття": що являє собою фігурка

Статуетка заввишки лише 15 см була виявлена в руїнах житла, знайденого в цьому затопленому поселенні. Археологи вважають, що вона була пов'язана із домашніми ритуалами. Подібні ритуали були задокументовані в цьому регіоні пізніше, що вказує на те, що ці практики є дуже давніми. Подібні фігурки також знаходили у похованнях залізної доби.

"Це виняткове відкриття, єдине свого роду. Воно показує аспекти повсякденного життя в ранню залізну добу, про які мало відомо в Південній Етрурії", – заявили археологи.

Археологи знайшли фігурку під водою в італійському озері Больсена Фото: Гвідо Парадізі, Alamy, livescience

Що відомо про прадавнє озеро

Геологи встановили, що озеро Больсена утворилося між 600 і 200 тисячами років тому під час вивержень вулкана Вульсіні, що лежить під ним. Римські записи вказують, що вулкан був активний ще 104 р. до зв. е. На думку вчених, стародавнє село пішло під воду, коли східний берег затонув через сейсмічну активність.

Археологи вважають, що поселення, що затонуло, було побудоване людьми з культури Вілланова, ранньої стадії етруської цивілізації, яка передувала заснуванню Риму. Від 1960-х років тут виявили тисячі артефактів, зокрема шматки дерева, предмети домашнього вжитку, ювелірні та керамічні вироби. Дослідження планування поселення дозволяє зрозуміти, як було організовано суспільство залізного віку.

Однією з найзагадковіших особливостей об'єкта є Айола – група каміння. Вчені вважають, що вона була побудована поряд із геотермальним джерелом. Нещодавні відкриття в регіоні Сан-Кашано-деї-Баньї, за кілька кілометрів на північ, вказують на те, що такі гарячі джерела були священними для пізніх етрусків та римлян.

Раніше археологи знайшли пару, яка загинула 79 року нашої ери. ТСН.ua вже повідомляв, що в руках жінка тримала "скарб".

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