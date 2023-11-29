На прапорі Киргизстану виявили "зраду": як зміниться державний символ (фото)

Центральний елемент державного прапора центральноазіатської держави нагадує соняшник, який у місцевій культурі символізує схильність до зради та рабську залежність.

У середу, 29 листопада, парламент Киргизстану ухвалив у першому читанні законопроєкт про зміну державного прапора. Критики державного символу, серед яких був і президент країни Садир Жапаров, заявили, що його центральний елемент нагадує соняшник, який у місцевій культурі символізує схильність до зради та рабську залежність.

Про це повідомляє Reuters.

“У нашому суспільстві поширена думка, що наш прапор схожий на соняшник, і це одна з причин, чому країна не може встати з колін”, — сказав президент Жапаров минулого місяця, коментуючи таку ініціативу.

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Головною новацією у прапорі Киргизстану стане те, що промені сонця, який є його центральний елементом, будуть не хвилястими, а прямими.

Прапор цієї центральноазіатської держави було ухвалено 1992 року після здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. На ньому зображене жовте сонце, яке одночасно є верхівкою (тундуком) традиційного киргизького намету-юрти, із 40 променями на червоному тлі.

Під час громадського обговорення законопроєкту було запропоновано ще один варіант державного прапора. Окрім того, президент Садир Джапаров опублікував перероблений разом з авторами прапора свій варіант з темнішим відтінком полотнища. Зрештою остаточно обраним варіантом став прапор, на якому сонце має прямі промені одного розміру, а в тундук додано ще одну (четверту) лінію.

Які зміни пропонували у прапорі Киргизстану, останній - кінцевий варіант / Фото: akipress.com

Нагадаємо, раніше президент Киргизстану Садир Жапаров заявив про готовність співпрацювати з Європейським Союзом, тим самим відсторонившись від політики Росії, яка донедавна мала значний вплив на цю колишню радянську республіку в Центральній Азії.

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