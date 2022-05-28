На прилавку московського супермаркету помітили муляжі червоної ікри: фото

Обманом покупців, через який у московському маркеті покупці не можуть вибрати справжній делікатес, обурилася російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак.

У популярній мережі продуктових магазинів у російській столиці Москві на прилавку з ікрою помітили муляжі.

Відповідні фото опублікувала в своєму Telegram-каналі російська телеведуча та блогерка Ксенія Собчак.

На фото видно, що у всіх банках делікатес замінено на наклейки із зображенням ікри.

“Це дуже дивно, адже вибираючи ікру, люди орієнтуються на колір та консистенцію, а не на фантазію”, - написала вона.

Собчак не приховувала свого обурення. “Незабаром хліб видаватимуть з-під прилавка: “А можна хрусткий?!” - “Бери що дають!” - гнівно прокоментувала журналістка та політична діячка, яку називають похресницею Путіна.

Нагадаємо, російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак не бачить підстав для оптимізму щодо майбутніх стосунків росіян та українців і вважає, що за декілька найближчих років примирення не відбудеться.

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