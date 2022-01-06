Міноборони РФ показало кадри відправлення десанту до Казахстану

За повідомленнями ЗМІ, протягом кількох годин військові з РФ мають розпочати чергування в Алмати.

Міноборони РФ опублікувало відео, на якому російські десантники сідають в вантажний літак для відправлення в Казахстан для придушення мітингів у цій країні.

Наразі точна кількість відправлених військових невідома. На відзнятих кадрах кілька літаків. Місце перекидання військових наразі невідоме.

Водночас деякі ЗМІ та телеграм-канали пишуть, що декілька годин тому до Алмати прибув перший борт із російськими військами. Наразі вони проходять відпрацювання і протягом кількох годин збираються розпочати чергування у місті. Військові частини поблизу Алмати приведені у високу бойову готовність, повідомили ЗМІ джерело в армії.

Нагадаємо, вранці 6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.