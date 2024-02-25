На протестах фермерів у Польщі знову помітили проросійські гасла

Організатори запевняють, що не мають жодного відношення до них.

На протестах польських фермерів знову помітили проросійські гасла.

Про це інформує видання RMF24.

У повідомленні вказується, що проросійські гасла були помічені під час візиту до протестувальників міністра сільського господарства Чеслава Топорського.

Організатори запевняють, що не мають жодного відношення до появи проросійських гасел на протесті.

"Приїжджають хлопці — я не знаю з яких організацій, які хочуть нашкодити сільськогосподарській спільноті. Це не від нас. Хтось приїжджає і хоче з'явитися. Сьогодні є всілякі національні девіації, і це те, що вони роблять", - заявив один з організаторів Веслав Грін.

Крім того, організатори протесту запевнили, що подбали про те, щоб візит міністра проходив у спокійній обстановці.

"Ми стежили за тим, щоб яйця не полетіли. Якщо ви господар, ви повинні відповідати за гостей у своєму будинку. Ми дивилися разом з поліцією, щоб був порядок, — запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поляки тимчасово призупинили блокування одного пункту пропуску.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі невідомі знову розсипали українське зерно.

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