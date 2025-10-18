На протесті біля посольства США проти поліції застосували лук і стріли

Протести в столиці Колумбії / © Associated Press

У столиці Колумбії місті Боготі протестувальники застосували лук та стріли під час мітингу проти політики президента США Дональда Трампа біля американського посольства.

Про це повідомляє France24.

Мер Боготи Карлос Фернандо Галан повідомив, що учасники сутичок з поліцією були у капюшонах і, окрім луків зі стрілами, мали запалювальні пристрої та вибухівку.

Четверо поліцейських отримали поранення в обличчя, ноги та руки.

Відповідальність за напад взяла на себе організація «Congreso de los Pueblos» (Народний конгрес).

Її речник Джиммі Морено стверджує, що протест був спрямований проти втручання Сполучених Штатів у внутрішні справи країни.

Протести в столиці Колумбії / © Associated Press

«Ми протестуємо проти всього, у чому США брали участь: у геноциді палестинців, у втручанні у справи Латинської Америки. А також проти погроз, які вони висувають у Карибському регіоні… Проти венесуельської боліваріанської моделі», — цитує його заяву видання.

Група почала проводити протести в понеділок у різних місцях Боготи, але до п’ятниці вони не переходили в насильство.

Президент Колумбії Густаво Петро, який має ліві політичні погляди, цього року неодноразово мав суперечки з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за підкуп свідків та корупцію. Він правив країною від 2002 до 2010 року за сильної підтримки Сполучених Штатів.