На протесті у Грузії спалили опудало лідера проросійської партії: відео

Протестувальники спорудили барикади та закидали будівлю парламенту феєрверками.
Під час масштабного протесту в столиці Грузії біля будівлі парламенту мітингарі спалили опудало лідера партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.
Відповідне відео публікує Telegram-канал “Эхо Кавказа”.
Протестувальники, які вщерть заповнили вулицю перед парламентом, спорудили барикади та закидали будівлю парламенту феєрверками.
Вогонь потрапив усередину будівлі крізь вибиті раніше шибки і в одному з кабінетів почалася пожежа.
Як повідомляє видання "Кавказский Узел", підрозділи поліції, серед яких спецпризначенці, зібралися на прилеглих до парламенту вулицях. МВС попередило протестувальників у Тбілісі про приведення в готовність поліцейських сил.
Нагадаємо, у столиці Грузії протестують через заяву прем'єра Іраклія Кобахідзе про відмову від вступу до Євросоюзу. Поліція жорстоко розганяє протестувальників.
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