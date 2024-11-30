На протесті у Грузії спалили опудало лідера проросійської партії: відео

Під час масштабного протесту в столиці Грузії біля будівлі парламенту мітингарі спалили опудало лідера партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Відповідне відео публікує Telegram-канал “Эхо Кавказа”.

Протестувальники, які вщерть заповнили вулицю перед парламентом, спорудили барикади та закидали будівлю парламенту феєрверками.

На протесті у Грузії спалили опудало лідера проросійської партії

Вогонь потрапив усередину будівлі крізь вибиті раніше шибки і в одному з кабінетів почалася пожежа.

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Як повідомляє видання "Кавказский Узел", підрозділи поліції, серед яких спецпризначенці, зібралися на прилеглих до парламенту вулицях. МВС попередило протестувальників у Тбілісі про приведення в готовність поліцейських сил.

Нагадаємо, у столиці Грузії протестують через заяву прем'єра Іраклія Кобахідзе про відмову від вступу до Євросоюзу. Поліція жорстоко розганяє протестувальників.

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