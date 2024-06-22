На противагу НАТО: Путін намагається сформувати євразійську "архітектуру безпеки" - ISW

Російський президент Володимир Путін прагне створити альтернативну коаліцію дружніх держав, які б виконували роль альтернативи Заходу та підривали НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що РФ намагається встановити "євразійську архітектуру безпеки".

Зокрема, Путін заявив, що готовий створити "рівну і неподільну безпеку в Євразії".

"Москва готова обговорювати питання євразійської безпеки з Шанхайською організацією співробітництва (ШОС), Співдружністю незалежних держав (СНД), Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) та БРІКС - організації, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка", - сказав російський диктатор.За його словами, Росія готова вести дискусії з європейськими країнами і країнами НАТО, "коли вони будуть готові".

На цьому наголосив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Лавров, імовірно, мав на увазі зусилля РФ з розширення співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Путін заявляв про свою зацікавленість у розвитку відносин з цією організацією під час візиту до В'єтнаму 20 червня", - припускають аналітики ISW.

Путін для цього включив В'єтнам на додаток до Північної Кореї в запропоноване ним формування нової євразійської системи безпеки.

"Це свідчить про те, що він прагне включити Південно-Східну Азію в цю альтернативну євразійську структуру безпеки, використовуючи історично дружні зв'язки окремих країн Південно-Східної Азії з Радянським Союзом", - йдеться у звіті.

Крім того, російський президент-диктатор Володимир Путін пригрозив Південній Кореї. Мовляв, якщо Сеул надасть Україні летальну зброю, то це буде "дуже великою помилкою".

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