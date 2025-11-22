На проєкт ракетного щита Трампа «Золотий купол» чекають затримки та проблеми — Reuters

Дональд Трамп / © Associated Press

Амбіційний оборонний проєкт президента США Дональда Трампа «Золотий купол» (Golden Dome), що має стати новою системою ракетної оборони країни, опинився під загрозою через затримки, брак визначеності в бюджеті та технічні складнощі. Про це повідомляє Reuters.

Програму вартістю приблизно 175 мільярдів доларів було представлено як головний елемент модернізації оборони США. Минулого літа Конгрес схвалив виділення приблизно 25 мільярдів доларів на її початковий етап, однак досі не визначено, як саме будуть витрачені ці кошти. Плани щодо бюджету та архітектури системи залишаються неповними.

Ситуацію ускладнив і 43-денний урядовий «шатдаун», який паралізував підписання контрактів та зірвав строки, закладені Пентагоном. Внаслідок цього військове відомство може не встигнути укласти ключові угоди до внутрішнього дедлайну — 31 грудня. Це загрожує подорожчанням проєкту та подальшими затримками.

За даними агентства, низка оборонних підрядників уже висловлює занепокоєння складністю проєкту та високими ризиками. Серед них — жорсткі графіки, недостатньо деталізовані вимоги та можливе збільшення витрат. Деякі компанії оцінюють потенційні довгострокові витрати програми у трильйони доларів протягом наступних двох десятиліть.

Система Golden Dome передбачає створення нової багаторівневої оборонної мережі, яка включатиме супутники, наземні комплекси та інтерцептори, здатні збивати навіть гіперзвукові ракети. Трамп оголосив її ключовим проєктом задля захисту континентальної території США до 2028 року.

Втім, як зазначає Reuters, невизначеність із фінансуванням та технічні виклики ставлять під сумнів можливість реалізувати ці строки.