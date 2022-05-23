На Путіна були замахи - Головне управління розвідки Міноборони України

Президента РФ Володимира Путіна намагалися "прибрати".

Втім, спроби виявилися невдалими.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він стверджує, що на президента Росії Володимира Путіна був замах після початку війни проти України.

"На Путіна були замахи…На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно 2 місяці тому було. Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце", - сказав Буданов.

Нагадаємо, що аразі вдалося зірвати вже щонайменше 10 замахів на президента України, які готували російські варвари. Утім, на думку самого Володимира Зеленського, 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у кремлівського диктатора Володимира Путіна є зараз важливіші проблеми.

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