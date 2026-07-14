На радарах з’явилося несподіване послання: пілот епічно розважився у повітрі

Пілот залишив гігантське послання в небі під час польоту / © Associated Press

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У суботу, 11 липня, невідомий молодий пілот-інструктор авіакомпанії Ravenair під час двогодинного тестового польоту залишив у небі над Британією велетенський напис «Мені нудно» (англійською «I’m bored»). Чоловік керував легкомоторним літаком Piper Tomahawk і просто перевіряв роботу машини після встановлення нової деталі, вирішивши в такий спосіб розважити себе.

Про це повідомляє Metro.

Деталі польоту та маршрут

Траєкторія з незвичним посланням з’явилася на радарах сервісу Flight Radar 24 під час тестувального польоту. Загалом пілот провів у повітрі близько двох годин, пролітаючи над кількома британськими містами.

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Щоб вивести букви, авіатору знадобилося близько 20 хвилин. Для створення напису йому довелося робити різкі повороти та кутові петлі на висоті близько 335 метрів. Швидкість літака під час виконання цих маневрів сягала майже 185 кілометрів на годину.

«Я ще ніколи не бачив, щоб пілот зізнавався, що йому нудно, написавши це прямо в небі», — розповів блогер Аарон Рейнс, який відстежує авіаційні маршрути.

Траєкторія польоту, яка склалась у напис «Мені нудно» / © flightradar24

Реакція керівництва авіакомпанії

Попри нетрадиційний маршрут, керівництво приватної авіакомпанії Ravenair не стало критикувати дії свого підлеглого. Керівник відділу операцій Вейн Барретт навіть високо оцінив майстерність пілота та запевнив громадськість у повній безпеці цього вильоту. За його словами, зараз літак безпечно перебуває в ангарі, а сам інструктор узяв вихідний.

«Я думаю, що пілоту було справді трохи нудно, оскільки це був лише випробувальний політ. Зважайте на те, що це було досить майстерне пілотування, тож у нього не буде неприємностей», — заявив Барретт журналістам.

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Керівник також додав, що компанія отримала багато уваги завдяки цьому курйозу. Він припустив, що наприкінці маневрів пілоту довелося максимально зосередитися, щоб правильно вивести слова, тому в останні хвилини польоту йому точно було не до нудьги.

Нагадаємо, звичайний навчальний політ двомісного літака у Швейцарії перетворився на драматичну боротьбу за виживання через одну комаху. Звичайна оса спровокувала відмову двигуна вже за кілька хвилин після зльоту.

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