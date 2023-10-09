На Радбезі ООН не прийняли жодного рішення щодо ситуації на Близькому Сході

У ООН заявили, шо ситуація все ще залишається нестабільною та дуже небезпечною.

Учасники екстренного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході не домовились про вживання якихось дій та не прийняли жодного рішення.

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Про це інформує CNN.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Він зазначив, що ситуація все ще залишається нестабільною та дуже небезпечною.

Буд додав, що наразі ООН працює над тим, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".

На питання про важкі умови палестинців, він відповів, що засуджує атаки на мирних жителів, у якій би точці світу вони не були б вбиті.

"ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль запросив у Сполучених Штатів засоби протиповітряної оборони та керовані бомби на тлі вторгнення бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

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