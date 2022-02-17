На Радбезі ООН Росію застерегли від визнання незалежності “ЛДНР”

Заяву було оголошено від імені шести європейських країн та делегації ЄС.

Після засідання Ради безпеки ООН щодо Мінських угод Франція, Німеччина та ще чотири європейські країни закликали Росію не визнавати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр оголосив спільну заяву Франції, Німеччини, Ірландії, Естонії, Норвегії, Албанії та делегації ЄС, в якій висловлено глибоке занепокоєння у зв'язку з прийняттям Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність псевдодержавних утворень на тимчасово окупованій території України.

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"Ми застерігаємо від цього кроку, який став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і йшов би проти духу та літери Мінських домовленостей", - йдеться в документі.

Напередодні Україна звернулася до Радбезу ООН з проханням обговорити в контексті виконання Мінських угод постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих "ЛДНР".

Нагадаємо, Раду безпеки ООН скликала Росія, щоб звинуватити Київ у саботажі виконання домовленостей. Українське МЗС заперечило - Мінський процес підриває саме Росія. Зокрема, Держдума РФ проголосувала за те, щоб визнати фейкові республіки незалежними. І це прямо суперечить Мінським угодам. Адже вони спрямовані на реінтеграцію окупованих територій у складі України.

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