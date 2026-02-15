ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
937
Час на прочитання
1 хв

На Раді миру Трамп хоче зібрати гроші і відправити війська

На оголошеній президентом США зустрічі держави-учасники Ради миру виділять понад 5 мільярдів доларів на відбудову та гуманітарну допомогу для Сектора Гази.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп збирає саміт створеної ним Ради миру, який має відбутися 19 лютого у Вашингтоні для ухвалення низки рішень щодо Сектору Гази. Зокрема йдеться про фінансову допомогу та відправлення військ.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, на цій зустрічі держави-учасники виділять понад 5 мільярдів доларів на відбудову та гуманітарну допомогу для Сектора Гази та ухвалять рішення про відправлення військ у поруйновану війною палестинську територію.

Він наголосив, що країни-учасники Ради миру повинні підтвердити обіцянки та виділити «тисячі особового складу» до стабілізаційних сил для підтримки безпеки в Газі.

«Дуже важливо, щоб ХАМАС виконав своє зобов’язання щодо повної та негайної демілітаризації», — заявив Трамп у дописі, маючи на увазі палестинську групу, яку США визнали терористичною організацією.

У своїй публікації президент США наголосив, що Рада миру має необмежений потенціал, а він має за честь бути її головою.

Зустріч планується в Інституті миру, який віднедавна носить ім’я Дональда Дж. Трампа.

Нагадаємо, раніше у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Організація об’єднаних націй та інші міжнародні організації потребують термінового реформування. Вони виявилися нездатними завершити війну в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
937
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie