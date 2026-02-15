На Раді миру Трамп хоче зібрати гроші і відправити війська

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп збирає саміт створеної ним Ради миру, який має відбутися 19 лютого у Вашингтоні для ухвалення низки рішень щодо Сектору Гази. Зокрема йдеться про фінансову допомогу та відправлення військ.

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, на цій зустрічі держави-учасники виділять понад 5 мільярдів доларів на відбудову та гуманітарну допомогу для Сектора Гази та ухвалять рішення про відправлення військ у поруйновану війною палестинську територію.

Він наголосив, що країни-учасники Ради миру повинні підтвердити обіцянки та виділити «тисячі особового складу» до стабілізаційних сил для підтримки безпеки в Газі.

«Дуже важливо, щоб ХАМАС виконав своє зобов’язання щодо повної та негайної демілітаризації», — заявив Трамп у дописі, маючи на увазі палестинську групу, яку США визнали терористичною організацією.

У своїй публікації президент США наголосив, що Рада миру має необмежений потенціал, а він має за честь бути її головою.

Зустріч планується в Інституті миру, який віднедавна носить ім’я Дональда Дж. Трампа.

Нагадаємо, раніше у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Організація об’єднаних націй та інші міжнародні організації потребують термінового реформування. Вони виявилися нездатними завершити війну в Україні.