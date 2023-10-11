На "Рамштайні" Британія оголосить новий пакет допомоги для України на $122 млн

Зокрема, в новому пакеті будуть засоби ППО та допомога щодо розмінування полів.

Велика Британія оголосить 11 жовтня на засіданні "Рамштайну" про новий пакет військової допомоги для України на понад 100 млн фунтів стерлінгів (122 млн дол.). У пакеті передбачена допомога для розмінування полів, підтримки транспортних засобів та зміцнення захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Новий пакет військової допомоги, який буде надано за кошти Міжнародного фонду для України, оголосять міністр оборони Британії Грант Шеппс та його колеги з країн-партнерів на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Шеппс зазначив, що під час свого нещодавнього візиту до Києва запевнив президента України Володимира Зеленського у непохитній підтримці з боку Британії.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Сполучене Королівство разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, підписавши нові контракти щодо забезпечення України критично важливими системами протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварської кампанії бомбардувань Путіна, а також на понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів нового обладнання, аби дати українським солдатам те, що їм потрібно, щоб пробити смертельні мінні поля Росії", – розповів британський міністр оборони.

Повідомляється, що цей пакет допомоги міститиме важливе обладнання, щоб допомогти ЗСУ долати мінні поля, мости для переправ через річки і траншеї, а також важкі транспортні засоби для знищення невибухових перешкод і допомогу у створенні захисту критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Німеччина повідомила про надання Україні нового пакета військової допомоги на близько 1 млрд євро. Зокрема, пакет міститиме додаткову систему ППО Patriot, ЗРК IRIS-T SLM, три зенітні установки Gepard.

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