На "Рамштайні" Канада оголосила нову військову допомогу для України: що туди увійде

Йдеться про снайперські гвинтівки та радіостанції для супроводу Leopard 2.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн дол.

Про це Ананд сказала на засіданні у форматі "Рамштайн" 21 квітня, повідомляє Міністерство оборони Канади.

Йдеться про внесок Канади у розмірі 28,9 млн дол. США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні.

Так, для української армії будуть передані 40 снайперських 50-калібрових гвинтівок та боєприпаси від Prairie Gun Works. Також Канада передасть Україні 16 радіостанцій для супроводу танків Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – сказала Ананд.

Нагадаємо, 19 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 325 млн дол. Зокрема, до пакета увійшли боєприпаси для різних видів зброї, артснаряди, ракети, протитанкова зброя, запчастини та інше польове обладнання.

Зауважимо, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував, що що пріоритети України на зустрічі в Рамштайні – захист неба, створення "броньованого кулака", забезпечення боєприпасами.

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