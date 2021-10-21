"На рік довше, ніж потрібно": ВООЗ заявила, що COVID-пандемія затягнеться до 2022 року

"На рік довше, ніж потрібно": ВООЗ заявила, що COVID-пандемія затягнеться до 2022 року

В Африці наразі від коронавірусу вакциновано менше 5% населення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія COVID-19 "триватиме на рік довше, ніж потрібно" через повільну вакцинацію в бідних країнах.

Відповідну заяву озвучив старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд, пише ВВС.

Експерт зазначив, що в Африці наразі від коронавірусу вакциновано менше 5% населення. Він закликав багаті держави відмовитися від своїх місць в черзі на вакцини, щоб фармкомпанії змогли надати перевагу країнам з низькими доходами.

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Інакше, вказав Ейлуорд, коронавірусна криза може "легко затягнутися до 2022 року". "Я можу вам сказати, що ми не на вірному шляху, - сказав представник ВООЗ. - Нам дійсно потрібно прискорити (вакцинацію. - Ред.), інакше знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно".

Раніше альянс благодійних організацій The People's Vaccine опублікував нові дані, згідно з якими лише одна з семи доз, обіцяних фармацевтичними компаніями і багатими країнами, дійсно досягає своїх пунктів призначення в бідніших державах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала країни відмовитися від ревакцинації від COVID-19 до 2022 року через брак вакцин.

до 2022 року через брак вакцин. Також ВООЗ засудила багаті країни за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію".

за накопичення вакцин від COVID-19, заявивши, що такі дії лише "подовжують пандемію". Тим часом у США схвалили ревакцинацію від COVID-19 препаратами Moderna і Johnson & Johnson.

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