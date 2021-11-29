На Рівненщині мати малої дитини залізла до чужого будинку, щоб подивитись телевізор і почитати книжки

На Рівненщині мати малої дитини залізла до чужого будинку, щоб подивитись телевізор і почитати книжки

Жінка вже не вперше проникає у чужий будинок, щоб там просто пожити.

У с. Ільпибоки Дубенського району Рівненської області мати малолітньої дитини залізла до чужого будинку. Жінка там нічого не крала, проте жила - дивилась телевізор та читала книжки.

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Про це йдеться у рішенні Демидівського районного суду.

Жінка розповіла, що вона у серпні 2021 року без дозволу власників дійсно проникла до чужого будинку. Там вона прожила кілька днів - читала книжки та дивилась телевізор. У скоєному жінка розкаялась.

Потерпіла розповіла, що жінка проникає до її будинку не вперше, оскільки там ніхто не живе. Цього разу її застала дочка власниці приміщення. Мати малолітньої дитини тоді лежала на ліжку та дивилась телевізор. На запитання, що вона тут робить, підозрювана відповіла, що "так треба".

Суд визнав жінку винною у незаконному проникненні до чужого житла та оштрафував на 850 грн.

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