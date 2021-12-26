На Різдво 25 грудня на сході Конґо терорист-смертник атакував переповнений бар: є загиблі і поранені

На Різдво 25 грудня на сході Конґо терорист-смертник атакував переповнений бар: є загиблі і поранені

Серед загиблих є двоє дітей. Очевидці розповідають, що бачили на місці інциденту відірвані голови і руки.

У Демократичній Республіці Конґо на Різдво 25 грудня внаслідок нападу терориста-смертника на ресторан в Бені загинули щонайменше шестеро людей, а ще 13 постраждали.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в момент інциденту заклад був переповнений відвідувачами. Речник очільника провінції Північне Ківу Сільвен Екенге розповів, що охоронці не дозволили зловмиснику увійти до приміщення, тож він привів вибухівку в дію біля входу.

Незабаром після вибуху на місці події розпочалася стрілянина, переляканий натовп залишив центр міста, в якому, як відомо, активно діють ісламські екстремісти.

"Ми закликаємо людей зберігати пильність та уникати багатолюдних місць під час святкового сезону, - наголосив Екенге. - Наразі у місті та на території Бені важко визначити, хто є хто".

Відвідувачка Рейчел Магалі перебувала в ресторані разом зі своєю невісткою та кількома друзями, коли почула зовні гучний гомін.

"Раптом ми побачили чорний дим навколо бару, і люди почали плакати, - поділилася вона. - Ми кинулися до виходу, де я побачила людей, які лежали на землі. Повсюди були розкидані зелені пластикові стільці, і я також помітила відірвані голови і руки. Це було справді жахливо".

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За словами мера міста Нарциса Мутеби, серед загиблих було двоє дітей. "Наразі триває розслідування з метою виявлення винних у цьому теракті", - вказав він журналістам.

На початку цього року представники "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за вибух, скоєний терористом-смертником, поблизу іншого бару в Бені, внаслідок якого загинув лише сам нападник.

Жителі міста неодноразово висловлювали невдоволення небезпекою, що зберігається, попри наступ армії та присутність миротворців ООН у Бені. Від 2018 до 2020 року місто також постраждало від епідемії Еболи, від якоїу східній частині Конго померли понад 2,2 тис. людей.

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