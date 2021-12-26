На Різдво 25 грудня у Бразилії внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, є постраждалі

На Різдво 25 грудня у Бразилії внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей, є постраждалі

Мотивом стрільців вважають ворожнечу між злочинними угрупованнями.

У Бразилії вранці на Різдво 25 грудня внаслідок стрілянини в місті Форталеза загинули п'ятеро людей, а ще шестеро постраждали.

Про це із посиланням на Секретаріат громадської безпеки штату Сеара повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався на футбольному полі. Правоохоронці вже затримали трьох людей, яких пов'язують зі злочином. Мотивом вважають ворожнечу між злочинними угрупованнями.

Тим часом слідчі встановили особи двох жертв 21 і 26 років. Обоє загиблих раніше потрапляли до поля зору поліції у справах про незаконну вогнепальну зброю, отримання викрадених товарів та порушення громадського порядку.

Нагадаємо, що у Демократичній Республіці Конґо на Різдво 25 грудня внаслідок нападу терориста-смертника на ресторан в Бені загинули щонайменше шестеро людей, а ще 13 постраждали.

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