На роботі жінок змусили роздягнутись, щоб перевірити, чи є у них місячні: шокувальні подробиці

На одній із фабрик у Кенії жінок змусили роздягнутись, щоб перевірити, чи немає у них місячних. Інцидент стався через те, що в одній із урн знайшли використану гігієнічну прокладку.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка-менеджер харчової компанії зібрала працівників, щоб з'ясувати, хто з них викинув використаний гігієнічну прокладку не в ту урну, і змусила їх роздягнутися після того, як ніхто не зізнався в скоєному.

Компанія заявила, що відсторонила обвинувачену менеджерку від роботи до завершення розслідування. Поліція також стверджує, що інциденти, подібні до цього, раніше мали місце в компаніях у районі Лімуру.

"В результаті шокуючого інциденту в компанії ми розпочали внутрішнє розслідування, щоб оцінити, що саме сталося, чому і як ми можемо адекватно примиритися з працівниками, які постраждали від цього жахливого одноосібного рішення менеджера, який був на місці в день інциденту. Вони були негайно відсторонені від роботи", - йдеться в заяві компанії.

Місцева депутатка стверджує, що вона обурена цією ситуацією та триматиме усе на особистому контролі.

Нагадаємо, подружжя за поїздку на таксі заплатило 30 тисяч доларів і це зіпсувало їхній відпочинок.

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