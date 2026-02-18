"На російській голці" всупереч ЄС: в МЗС різко прокоментували енергетичну залежність сусідів

Речник МЗС України вказав на небезпечну залежність Угорщини та Словаччини від РФ

Україна відреагувала на рішення Угорщини та Словаччини призупинити експорт дизельного палива. В МЗС зазначили, що транзит російської нафти зупинили 27 січня через пошкодження обладнання внаслідок російської атаки на Львівщині. Угорську сторону того ж дня поінформували про причини зупинення.

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Він додав, що у межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської нафти через трубопровід «Дружба» Угорщині та Словаччині було надано виняток, але він мав тимчасовий характер. Тимчасовість передбачала, що країни, залежні від російської нафтової «голки», отримають час, щоб звільнитися від цієї залежності.

«Крім того, існують підтвердження від інших держав ЄС, що альтернативні джерела постачання нафти, такі як нафтопровід "Адріа", повністю готові до використання, і жодних технічних підстав залишатися залежними від російської нафти не існує. Але, на жаль, ми не бачимо навіть спроб звільнитися від цієї залежності, навпаки — всупереч політиці ЄС намагаються залишатися на цій "голці" якомога довше. Це нагадує наркоманію», — сказав речник МЗС.

Він підкреслив, що Україна продовжує відстежувати ситуацію з постачанням пального і закликає європейські країни дотримуватися політики диверсифікації енергопостачання та відмови від російських енергоресурсів.

Що відомо про дії урядів Угорщини та Словаччини

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може припинити постачання електроенергії до України через ситуацію з транзитом російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Угорщина також висунула ультиматум Україні через нафтопровід «Дружба». Там заявили, що не будуть експортувати до України дизельне пальне, доки не відновиться транспортування нафти цим магістральним нафтопроводом.

Відомо, що 27 січня РФ атакувала обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у місті Броди Львівської області.

Пізніше у МЗС України повідомили, що через обстріл військами Росії транзит нафти до Угорщини та Словаччини припинено.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо тоді звинуватив Київ у навмисному затягуванні відновлення транзиту, пов’язуючи це з позицією Братислави щодо євроінтеграції України. Такої самої позиції дотримався і голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, заявивши, що зупинення постачання має політичні мотиви.