Світ
343
1 хв

На російській Камчатці перекинувся катер ФСБ (фото, відео)

Постраждалих через перекидання судна ФСБ на Камчатці РФ немає.

Катерина Сердюк
Катер ФСБ

Катер ФСБ

Ввечері 6 листопада у місті Петропавловськ-Камчатський стався інцидент із судном ФСБ. Так, воно перекинулося під час спуску на воду.

Про це пишуть росЗМІ.

У Мережі показали відео судна ПСКА-287, що перекинулося.

Користувачі повідомляють, що воно належить Береговій охороні Прикордонної служби ФСБ РФ. Це доводить і напис на борту.

«Декілька людей опинилися у воді, але ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації від прикордонного відомства не надходило.

Раніше великий десантний корабель "Оленегорський горняк" у Новоросійську було підбито під час нічної атаки. Затопило один із його відсіків, через що судно завалилося на бік. Його буксирували до берега двома кораблями.

Наразі судно не може самостійно тримати вертикальне положення. Тож, щоб він не перекинувся на бік, росіяни підперли його.

