На російській шахті загинуло 11 гірників, ще 40 отруїлись продуктами горіння

Можливі причини – порушення техніки безпеки або закорочення через несправність обладнання.
Вибух на вугільній шахті в російському Кузбасі. Загинули щонайменше 11 людей, а ще чотири десятки отруїлися продуктами горіння.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Крім того, близько півсотні гірників досі під землею, і з ними немає зв’язку.
Аварія сталася зранку на шахті "Листвяжна" в місті Бєлово Кемеровської області, коли в забої було три сотні гірників. За попередніми даними, у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів зайнявся вугільний пил. Після цього стався вибух, і спалахнула пожежа, а їдучий дим поширився вздовж всього виробітку.
«Сильного задимлення немає, тож сподіватимемося, що пожежі там немає. Зв'язку з цими людьми у нас немає, система зв'язку під землею не працює, хоча електроенергія є, все працює, система вентиляції працює, повітря з шахти відкачуємо», - зазначили губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов .
Можливі причини – порушення техніки безпеки або закорочення через несправність обладнання.
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