На російській шахті загинуло 11 гірників, ще 40 отруїлись продуктами горіння

Можливі причини – порушення техніки безпеки або закорочення через несправність обладнання.

Вибух на вугільній шахті в російському Кузбасі. Загинули щонайменше 11 людей, а ще чотири десятки отруїлися продуктами горіння.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Крім того, близько півсотні гірників досі під землею, і з ними немає зв’язку.

Аварія сталася зранку на шахті "Листвяжна" в місті Бєлово Кемеровської області, коли в забої було три сотні гірників. За попередніми даними, у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів зайнявся вугільний пил. Після цього стався вибух, і спалахнула пожежа, а їдучий дим поширився вздовж всього виробітку.

«Сильного задимлення немає, тож сподіватимемося, що пожежі там немає. Зв'язку з цими людьми у нас немає, система зв'язку під землею не працює, хоча електроенергія є, все працює, система вентиляції працює, повітря з шахти відкачуємо», - зазначили губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільов .

Можливі причини – порушення техніки безпеки або закорочення через несправність обладнання.

В російському Кузбасі загинули дев'ятеро людей через вибух на вугільній шахті | Новини світу

Читайте також:

"Він не може створювати новий продукт": російському УАЗ пророкують закриття за кілька років

"Не варто цього робити": у МЗС пригрозили Росії у разі нового нападу на Україну

В ОБСЄ заявляють про вкрай нестабільну ситуацію на Донбасі