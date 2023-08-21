На російському аеродромі "Шайковка" безпілотник пошкодив щонайменше один літак – ГУР

У ГУР МО підтвердили, що на російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в коментарі LIGA.net.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – наголосив він.

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Безумовно, атака є вкрай важливою. Як відзначив Юсов, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

"Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора", – пояснив він.

Нагадаємо, у Росії невідомий безпілотник атакував військовий аеродром "Шайковка". Там зосереджені стратегічні бомбардувальники, якими окупанти обстрілюють Україну. Пропагандисти запевняють, що пошкоджено літак, "який не використовується".

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