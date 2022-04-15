На російському посольстві у Вашингтоні з'явилося зображення українського прапора: як відреагували дипломати (відео)

На російському посольстві у Вашингтоні з'явилося зображення українського прапора: як відреагували дипломати (відео)

На стіні дипломатичної місії РФ у столиці США розігралася справжня світлова вистава.

У ніч на четвер, 14 квітня, під час акції протесту біля посольства Росії у Вашингтоні світлотехніки спроектували зображення українського прапора на стіні будівлі. Персонал посольства намагався використати світло білого прожектора, щоб закрити його.

Про це повідомляє CNN з посиланням на одного із організаторів протесту Бенджаміна Віттеса, який опублікував відповідне відео.

Після заходу сонця активісти вирішили створити світлове шоу на будівлі дипломатичної місії РФ у столиці США. Для цього активісти встановили 15 проекторів і чотири генератори у двох різних місцях і з їхньою допомогою спроектувати український прапор на посольство.

Персонал посольства вирішив завадити цій світловій виставі, увімкнувши білий прожектор, щоб перекрити спроектоване зображення. Тоді почалася гра в “кішки-мишки”: український прапор утікав він переслідування і так тривало годинами упродовж ночі.

More cat and mouse…. pic.twitter.com/dagrsnQlLo — Benjamin Wittes (@benjaminwittes) April 14, 2022

“Той факт, що вони були змушені реагувати так, як вони це робили протягом багатьох годин, засвідчує, що наш протест вдався навіть більше, ніж ми очікували”, - прокоментував Віттес.

Нагадаємо, раніше у різних країнах світу відбулися символічні акції, під час яких учасники нагадували, що жертвами російської агресії в Україні стають мирні мешканці, зокрема, невинні діти.

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