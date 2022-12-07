На російському військовому аеродромі в Енгельсі пролунала повітряна тривога

Місцеві чиновники повідомляють, що загрози для цивільної інфраструктури нема

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ввечері 6 грудня на території військового аеродрому в Енгельсі, на якому 5 грудня відбулась "бавовна", пролунала повітряна тривога.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС.

У повідомленні вказується, що сигнал повітряної тривоги пролунав на території військової частини, до складу якої входить військовий аеродром.

Перший заступник голови Енгельського району Євген Шпольський заявив, що ніякої загрози цивільній інфраструктурі нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Заява Міноборони Росії про те, що до вибухів на аеродромах Енгельс і Дягілєво причетна Україна з її безпілотниками радянського виробництва, визнає "ганебну слабкість" у можливостях РФ захистити свої військові об’єкти.

Також ми інформували, що атаки на аеродроми в Росії завдають психологічного удару по ній.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.