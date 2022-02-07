На російську базу в Сирії відправлять військовий контингент із Білорусі

На російську базу в Сирії відправлять військовий контингент із Білорусі

Матеріально-технічне забезпечення для двох сотень білоруських солдатів надаватиме РФ.

Між Російською Федерацією та Білоруссю буде підписано міжурядову угоду, яка дозволить залучити білоруський військовий контингент до діяльності "з надання гуманітарної допомоги" у Сирії.

Проєкт відповідного документа опубліковано в понеділок, 7 лютого, на офіційному порталі правової інформації РФ.

За умовами угоди, Білорусь спрямовує до 200 військових до Сирії для участі у гуманітарних операціях. Склад контингенту, його чисельність та завдання визначатиме Білорусь та погоджуватиме з Росією.

Білоруські солдати будуть розташовані у місцях дислокації російської авіаційної групи на авіабазі Хмеймім.

На безоплатній основі РФ забезпечить білоруських військових проживанням, харчуванням, медичними послугами, інформацією про військово-політичну обстановку в Сирії та про оперативну обстановку в окремих районах, а також надасть послуги перекладача.

Крім того, російська сторона гарантує матеріально-технічне забезпечення, зокрема обмундируванням та озброєнням, здійснює перевезення до місця дислокації та назад, а також евакуацію у разі загрози життю особового складу.

За умовами проєкту угоди Росія може проводити підготовку білоруських військових перед їх відправленням до Сирії.

Нагадаємо, під час спільних військових навчань Російська Федерація перекинула до Білорусі 30 тисяч військових, сучасне озброєння і техніку.

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