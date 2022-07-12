Біблійна кара: в РФ сарана атакувала місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну (відео)

У місцевій адміністрації кажуть, що через сприятливі умови кількість комах буде збільшуватися.

Кадрами, на яких видно рій комах, діляться Жителі Краснодарського краю.

Також читайте Російські пропагандисти намагаються звинуватити сили НАТО в участі у війні з РФ на боці України - ЦПД

Тим часом місцева влада говорить, що знищити шкідника цілком неможливо, бо осередок - на грядах у плавневій зоні, де обробку заборонено.

Влада пояснює, що через пересихання рік площа ділянок, де сарана почувається комфортно, збільшується, і тепер личинки відкладають там, де це раніше було неможливо.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в соціальних мережах написав, що саранча атакувала місто в Приморсько-Ахтарському районі, з аеродрому якого щодня злітають літаки, що бобмлять Донецьку область.

"Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драм Театр та пологовий будинок. Так от, прямо зараз це кляте місто під атакою бойової української саранчі. Просто навала, з якою нічого не можуть вдіяти. Сама природа мститься за Маріуполь", - стверджує Андрющенко.

Читайте також: