На Росію обрушилась потужна злива – потоки води знесли десятки автівок (відео, фото)

У місті Сочі, РФ, через сильні опади підтоплено десятки будинків, потоком води на вулицях позносило автомобілі.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

На опублікованих кадрах видно гори потрощених автомобілів.

"Близько 10 автомобілів знесло потоком води через сильну зливу в Сочі, за попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", – повідомили у пресслужбі МНС Краснодарського краю.

У Сочі дощі знесли десятки автівок. Фото: Baza.

У Сочі дощі знесли десятки автівок. Фото: ЗМП РФ.

У Сочі також підтопило перший поверх чотириповерхового житлового будинку. З підвалів будинків проводиться відкачування води. За даними надзвичайників, у місті пройшли залпові зливи, випало близько 80 мм опадів.

Штормове попередження діє у місті до кінця дня 10 липня.

Сочі накрила потужна злива – потоки води знесли десятки автівок

Нагадаємо, у США 8 липня сталась авіакатастрофа – розбився бізнес-джет. Загинули шість пасажирів.

Читайте також: