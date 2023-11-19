На Росію обрушився руйнівний ураган: з будинків позривало дахи, зникло світло – відео

Ураган пройшовся по регіонах Сибіру в РФ.

В Росії на Сибір обрушився руйнівний ураган – найбільше постраждали Алтайський край, Кемеровська та Новосибірська області.

Про це пишуть російські пабліки.

Вітер зі швидкістю 35 м/c позривав дахи з будинків, позносив стовпи, дерева та автомобілі.

Як видно на відео, у Барнаулі вітер пересунув автопричіп, у Бійську – зніс купол храму, а у Новокузнецьку зніс вивіску біля торговельного центру, яка впала на жінку.

Через ураган дерева завалили трасу Сорокіно – Бійськ, зараз дорогу намагаються звільнити рятувальники МНС.

Місцеві жителі повідомляють про проблеми з опаленням та електрикою у будинках.

При цьому найближчим часом не варто очікувати поліпшення погодних умов. Синоптики очікують погіршення погодних умов – вітер стане ще сильнішим, піде сніг.

Ураган уже дістався і Красноярська, де на дороги також падають дерева та лінії електропередач.

Нагадаємо, шторм "Кіаран" потужно вдарив по Європі – загинула дитина з України (подробиці, фото, відео).

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