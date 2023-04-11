На Росію зійшла "небесна кара": до виверження вулкана додався ще потужний землетрус

Наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

У понеділок, 11 квітня, на Далекому Сході Росії, на Камчатці, стався потужний землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою 5,8 бала за шкалою Ріхтера від Петропавловська-Камчатського.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

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За даними ЗМП, наразі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Також невідомо про наслідки землетрусу.

Нагадаємо, у ніч проти 11 квітня на Камчатці, Далекий Схід Росії, розпочалося виверження вулкана Шивелуч. Влада оголосила найвищий - "червоний" код авіаційної небезпеки. У МНС Росії інформують, що через сильну хмару із попелу влада закривала дорогу до селища Усть-Камчатськ, а школи перевела на дистанційне навчання на 10 днів.

NOTAM попередило, що чвиверження вулкана Шивелуч може становити небезпеку для внутрішніх та міжнародних польотів.

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