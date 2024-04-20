На росТБ переплутали прапор і герб Удмуртії і видали їх за шеврони "канадського найманця ЗСУ"

Момент із шевронами транслювався тільки у випуску на далекосхідні регіони, а потім його вирізали.

На російському телебаченні гучно зганьбилися, видавши прапор і герб Удмуртії за шеврони "канадського найманця ЗСУ". Такий сюжет випусив сам "Пєрвий канал".

Про це йдеться у дайджесті Центру стратегічних комунікацій.

Автор репортажу – "воєнкор" Гусейн Гусейнов іде місцями нібито нещодавніх боїв на Донбасі і підходить до російського "визволителя" (звісно, заблюреного). Той показує Гусейнову шеврони: "Були взяті трофеї у "двохсотих" українців. Шеврони України, Канади". Після цього закадровий голос каже, що "присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет".

У випуску новин “Пєрвого канала” показали сюжет воєнкора Гусейна Гусейнова з фронту

Насправді, цей сюжет вийшов тільки у випуску новин, який показали в етері на далекосхідні регіони РФ. Але терміново вирізали з випуску під час показу в центральній частині Росії. Все через те, що "канадські шеврони" виявилися з гербом Удмуртії.

Центр зазначає, що подібних "ляпів" в історії головних федеральних телеканалів РФ з часів "розіп’ятого хлопчика в трусиках" було багато. Але з огляду на те, що ростовська "журналістка" Юлія Чумакова, яка і "знайшла хлопчика", продовжує керувати Південноросійським бюро "Первого канала", ніякі це не ляпи, а цілеспрямована політика. Яка всіляко підтримується і заохочується.

"Хоча з іншого боку, тим же удмуртам, гадаємо, було приємно хоча б на хвилинку (нехай і так ганебно) відчути себе канадцями. Адже середня зарплата в Удмуртії складає $545, а в Канаді – $3500", – підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, у РФ розганяють фейк про "ліквідацію" 300 бійців ЗСУ "вакуумною бомбою".

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