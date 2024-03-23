На росТБ показали фейк з Даніловим, який нібито підтверджує причетність України до теракту

Російський пропагандистський телеканал НТВ показав фейкове відео, на якому секретар РНБО Олексій Данілов нібито намагається переконати, що "Україна причетна до теракту 22 березня".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що для створення цього фейку пропагандисти використали кадри з телемарафону за 16 березня. При цьому, вони замінили обличчя керівника ГУР Кирила Буданова на обличчя Данілова.

"Якість діпфейку дуже низька, його штучність кидається в очі з першої ж секунди перегляду, міміка та мовлення Олексія Данілова взагалі не збігаються. Слабка робота російських пропагандистів", - додали в повідомленні.

Раніше ми писали, що путінська посіпака Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення поглузувала з українських біженців. Мовляв, вони "занадто багато їдять".

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