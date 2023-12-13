На росТБ показали звернення голови таємної розвідки Британії – він закликав шпигувати проти Росії

На одному з російських каналів увімкнули звернення голови британської таємної розвідки із закликом шпигувати проти РФ.

На пропагандистському "Першому каналі" РФ ввімкнули звернення Томаса Мура, який очолює таємну розвідувальну організацію МІ-6, що працює на уряд Великої Британії. Він закликав росіян шпигувати проти Росії.

Про це пише видання Sun.

Як повідомило видання, звернення показали в ефірі програми Марії Бутіної – колишньої російської розвідниці, яку 2019 року депортували зі США після її намагань проникнути до Національної стрілецької асоціації країни (NRA).

Відтоді Бутіна стала депутаткою від партії Володимира Путіна "Єдина Росія" та телеведучою.

У фрагменті промови Томас Мур запросив росіян "приєднатися до нас". Очільник таємної розвідки заявив, що росіяни налякані війною в Україні й тому звертаються до MI-6.

Він закликав інших наслідувати цей приклад і сказав: "Наші двері завжди відчинені".

Чи навмисно показали звернення, незрозуміло, пише Sun. Утім, за оцінками експертів, демонстрація звернення Мура на російському каналі допомогла МІ-6 охопити "мільйони" потенційних шпигунів. Більшість із них причетні до політики – тобто є саме тими, на кого MI-6 "хотіла націлитися".

Томас Мур відреагував на показ свого звернення і подякував російським пропагандистам.

"Чесно кажучи, ми сушили собі голову над тим, як донести моє повідомлення до нашої цільової аудиторії в Росії. Ми ніколи не думали, що російське державне телебачення втрутиться, щоб допомогти. Дякую, хлопці", - прокоментував він.

Нагадаємо, російська хакерська група зізналася в атаці на "Київстар" – що кажуть в СБУ.

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