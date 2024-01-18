На руці Трампа з'явилися загадкові червоні плями: у Мережі вже поставили "діагноз" (фото)

Користувачі соцмереж зазначили, що цих виразок не було на руках експрезидента, коли він виступав 16 січня.

На долоні експрезидента США Дональда Трампа помітили червоні плями. На них звернули увагу, коли він у середу, 17 січня, під час вітання прихильників помахав їм рукою.

Про це повідомляє Business Insider.

Під час вітання прихильників політик помахав правою рукою до камер та показав плями на вказівному й великому пальцях, а також на верхній частині долоні.

Користувачі соцмережі X (колишній Twitter) висловили низку припущення про те, що могло спричинити відповідні плями. Дехто підозрює, що у експрезидента "герпес на руках" або, можливо, він нещодавно впав. Зазначають, що до вечора ці плями зникли, адже на вечірніх фото з прессконференції долоні Трампа були чисті.

Фото: Associated Press

Водночас доцент дерматології лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку доктор Джошуа Цайхнер назвав три можливі варіанти появи плям у Трампа.

Одним із них може бути сухість рук.

Цайхнер заявив, що сухість є найпоширенішою причиною виникнення пухирів та ран. Її можна отримати через погоду, або від надмірного миття рук.

Другий варіант має шанс на існування, адже Трамп стверджував, що є "гермофобом", тобто людиною, яка боїться мікробів.

Також він згадав гру в гольф, яку любить Трамп. Тому, за словами Цайхнера, пухирі можуть бути викликані "тертям від таких видів діяльності, як гольф, важка атлетика чи бейсбол".

Крім того, лікар назвав однією з причин сік лайма. За словами Цайхнера, сік лайма під впливом сонячного світла може спричинити хімічний опік шкіри. Цей процес ще відомий під назвою "опік "Маргаритою".

Нагадаємо, проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

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