На румуно-угорському кордоні розбився автобус з українцями: багато постраждалих, є загиблий (фото, відео)

Троє постраждалих у тяжкому стані.

Мікроавтобус із 17 пасажирами у салоні зіткнувся з вантажівкою вранці понеділка, 14 червня, на трасі А1, на виїзді до Угорщини , поблизу прикордонного пункту в Надлаці. У результаті ДТП 16 осіб травмувалися, один загинув.

Про це пишуть румунські ЗМІ з посиланням на тамтешню Інспекцію з надзвичайних ситуацій.

У мікроавтобусі нібито було 16 людей з України та одна особа з Молдови. Серед пасажирів була 8-річна дитина. Усіх 16 потерпілих госпіталізували до лікарні.

"З 17 людей, які були в мікроавтобусі, одна людина загинула, а троє людей отримали серйозні травми. В інших людей немає травм, які можуть загрожувати їхньому життю", - заявив речник Інспекції Арад Джордж Плешка.

За даними AGORA, 21-річний чоловік з Молдови отримав легкі тілесні ушкодження. У МЗС Молдови підтвердили, що громадянин їхньої країни постраждав у ДТП.

Нібито, за інформацією ЗМІ, мікроавтобус врізався у фуру, яка стояла на смузі для аварійної зупинки. Водночас, як пише mukachevo.net, транспортний засіб із українцями в'їхав у колону вантажівок, які очікували перетину кордону в черзі на румунському боці.

На місці ДТП поліція проводить розслідування, щоб встановити точні обставини зіткнення мікроавтобуса та вантажівки. Після аварії напрямок шосе безпосередньо перед перетином кордону було перекрито.

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