На Сахаліні стався вибух газу у п'ятиповерхівці – загинуло 9 людей, серед них є діти (відео)

Внаслідок вибуху у будинку зруйновано цілий під'їзд.
У суботу, 19 листопада, у селі Тимовське Сахалінської області РФ через вибух газу у п'ятиповерхівці обвалився один із під'їздів з п'ятого по перший поверх. Станом на ранок 19 листопада відомо про дев'ятьох жертв, четверо з них – діти. Зниклими вважаються троє людей.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
На місці вибуху також спалахнула пожежа. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків вибуху, відомо, що один із співробітників МНС отримав поранення під час розбирання завалів, його ушпиталили.
За попередніми даними, у багатоповерхівці вибухнули побутові балони з газом через неправильне зберігання.
Через вибух також постраждали квартири у сусідніх під’їздах – винесло двері, відійшла фасадна стіна.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, будинок не був газифікований, тому у будинку міг вибухнути 20-літровий балон із газом.
Нагадаємо, у Києві в квартирі вибухнув акумулятор і спричинив масштабну пожежу.
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