На Сахаліні вирішили "підтримати" родини мобілізованих: людям роздають рибу

На Сахаліні вирішили "підтримати" сім'ї чоловіків, яких забрали до армії. Так, родичам мобілізованих мешканців регіону роздають по шість кілограмів риби на людину.

Про це повідомляє Иасах.ком з посиланням на уряд Сахалінської області.

Зазначається, що місцева влада домовилася з рибопромисловцями. А тому на Сахалінську область виділено близько дев'яти тонн свіжомороженої риби: камбала, мінтай, кета.

"Найближчим часом наші волонтери, близько 180 осіб по всій території Сахалінської області, в сім'ї мобілізованих мешканців принесуть порядок шість кілограмів на людину. Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба", - заявив керівник регіонального виконкому "Єдиної Росії" Михайло Шувалов.

За його словами, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих, а не єдиний. До слова, раніше сім'ям мобілізованих роздавали баранів як гуманітарну допомогу. Також громадянам роздавали картоплю, борошно та капусту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін може свідомо використовувати мобілізацію як інструмент етнічної чистки, так вважає Енн Еплбаум.

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