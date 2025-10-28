- Дата публікації
На Сахаліні десятки населених пунктів залишилися без світла після вибуху на ТЕЦ (відео)
Через аварію без електрики залишилася значна частина острова.
На острові Сахалін стався вибух на одній із місцевих теплоелектроцентралей. Унаслідок аварії без електрики й води залишилися десятки населених пунктів, зокрема адміністративний центр області — Южно-Сахалінськ.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що причини інциденту наразі не з’ясовані.
Через аварію було паралізовано роботу енергосистеми острова, а подача води у низці районів припинилася. Без світла та води залишилися Южно-Сахалінськ, Дальний, Ново-Александровськ і Новотроїцьке.
Місцеві мешканці розповідають, що у будинках холодно, не працюють насоси та системи опалення.
На місце події виїхали рятувальники. Фахівці перевіряють стан обладнання та намагаються відновити електропостачання. Російська влада поки не повідомляє, чи є постраждалі.
Ситуацію ускладнюють погодні умови — на острові фіксується похолодання, тому жителі закликають владу якнайшвидше відновити енергопостачання.
