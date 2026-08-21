На Сахаліні літак загорівся після аварійної посадки в полі

Літак / © із соцмереж

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На російському Сахаліні літак Ан-3 здійснив аварійну посадку в полі та загорівся. На борту перебували семеро людей.

Про це повідомили в МНС Сахалінської області.

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За попередньою інформацією, літак виконував рейс між селами Кіровське та Зональне. Під час польоту відмовив двигун, тому екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку просто в полі.

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Посадка була жорсткою. Після зупинки повітряне судно спалахнуло.

Усі семеро людей, які перебували на борту, встигли самостійно вибратися з літака до початку пожежі. Загиблих і постраждалих немає.

Зазначається, що Ан-3 належить авіаційній лісоохороні. На місці аварії працюють екстрені служби. Обставини інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, у Техасі розбився ударний гелікоптер AH-64 Apache. Обидва пілоти загинули. Після падіння машини спалахнула пожежа, через яку влада почала евакуацію людей із прилеглої території.

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