На Сахаліні в небі помітили "два сонця": що це було насправді

Жителі Сахалінської області стали свідками незвичного явища – вранці в небі одночасно з’явилися яскраві світлові плями, які створювали ілюзію сходу одразу двох сонць. Відео та фото швидко поширилися в соцмережах і викликали активне обговорення.

Про це пише видання Times of India.

Втім, як пояснюють фахівці, йдеться не про астрономічну аномалію, а про відоме атмосферне оптичне явище – сонячне гало, або так звані “хибні сонця” (паргелії).

Такі світлові ефекти виникають, коли сонячні промені проходять крізь шестикутні кристали льоду, що зависають в атмосфері – зазвичай у перистих хмарах або у вигляді так званого “алмазного пилу” під час сильних морозів. Світло заломлюється, утворюючи яскраві плями по обидва боки від справжнього Сонця, інколи з кольоровими відтінками.

Найчастіше сонячне гало спостерігають у холодну пору року, особливо в північних регіонах, коли температура опускається нижче –30 °C. Додатковим чинником є низьке розташування Сонця над горизонтом – на світанку або під час заходу.

Хоча для пересічних людей таке видовище виглядає сюрреалістично, для метеорологів і фізиків це добре вивчений ефект, пов’язаний із заломленням і розсіюванням світла в атмосфері.

Подібні явища в давнину часто вважали знаками або передвісниками подій, однак сучасна наука пояснює їх цілком раціонально. Сахалінський випадок став черговим нагадуванням про те, як звичайне сонячне світло в поєднанні з погодними умовами може створювати в небі вражаючі оптичні ілюзії.

Нагадаємо, у Сумській області протягом однієї доби спостерігали одразу два незвичні небесні явища – полярне сяйво вночі та рідкісне подвійне гало вдень.