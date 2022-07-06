На саміт також запрошений Зеленський: в МЗС РФ заявили, що Путін погодився взяти участь у засіданні G20

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Відомо, що на цю зустріч також запрошений і президент України Володимир Зеленський.

Формат участі поки невідомий. Як пояснили в МЗС РФ, він буде "залежати від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

Про це йдеться на сайті російського МЗС.

"Щодо листопадового саміту G20, то офіційне запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо на ім'я російського президента було отримано. У попередньому порядку інформували Джакарту про намір Володимира Путіна взяти в ньому участь", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що саміт країн "Великої двадцятки" запланований на 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Джоко Відодо, президент Індонезії, запросив на нього і Путіна, і українського президента Зеленського.

Італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20. Тим часом президент України наголосив, що його участь у заході залежатиме від присутності там очільника Російської Федерації.

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