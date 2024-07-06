На саміті НАТО Болгарія запропонує почати мирні переговори з РФ

Переговори повинні початись відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Болгарія має намір на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні запропонувати розпочати мирні переговори між Україною та російськими агресорами.

Про це заявив виконувач обов'язків болгарського прем'єр-міністра Дімітар Главчев, інформує Novinite.

"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник... і я пропонуватиму саме це, жодних проблем немає", - сказав він.

Разом з тим, він висловив сумніви, що Болгарія може стати посередником, оскільки на це потрібна згода обох сторін.

Також Главчев заявив, що переговори повинні початись відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

"Необхідно наголосити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН та міжнародному праву. Ці умови, на мій погляд, не обговорюються", - наголосив Дімітар Главчев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів, чи запросять Путіна на наступний Саміт миру щодо України.

Крім того, ми раніше інформували, що Ердоган запропонував Путіну погодитися на "справедливий мир".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.