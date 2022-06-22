На саміті НАТО Росію визнають найзначнішою загрозою безпеці - Столтенберг

Столтенберг наголосив, що на саміті НАТО збільшить підтримку України та інших партнерів, яким загрожує Росія.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на оновлену концепцію Альянсу, де Росія буде названа найзначнішою та найбільш прямою загрозою нашій безпеці.

Про це йшлося у його розмові з POLITICO.

"Я очікую, що у стратегічній концепції 2022 року Росія буде названа найзначнішою та найбільш прямою загрозою нашій безпеці", - сказав він.

За словами генсека НАТО, до оновленої концепції також включать інші загрози, практично не згадані в нинішній, зокрема зміни клімату, кіберзагрози, гібридні та космічні загрози.

"Також у концепції буде згадано Китай і виклики, які він кидає інтересам, безпеці та цінностям НАТО", - додав Столтенберг.

Він також анонсував звернення президента Володимира Зеленського до учасників саміту та заявив, що вони схвалять новий комплексний пакет допомоги Києву. Пакет включатиме як короткострокову, так і довгострокову допомогу, зокрема перехід України на сучасну зброю НАТО.

На думку генсекретаря НАТО, Альянс має допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно, оскільки це його моральний і політичний обов’язок. Він також сказав, що, якщо російський диктатор Володимир Путін досягне своєї мети, ця ціна буде набагато вищою за ціну підтримки України зараз.

Зазначимо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц також заявив, що Заходу потрібно готуватися до тривалого конфлікту з Росією і тривалої відбудови України.

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