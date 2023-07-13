На саміті НАТО у Вільнюсі делегація США розлютилася на Зеленського: у Держдепі прокоментували

Представниця Держдепартаменту США підкреслила, що в Америці ставляться із розуміння до заяви Зеленського.

Педставниця Держдепартаменту США Андреа Калан прокоментувала інформацію, що на саміті НАТО у Вільнюсі делегація США нібито розлютилася на Володимира Зеленського через його критику у бік НАТО. Вона запевнила, що відносини між Україною та США міцні як ніколи.

Про це в ефірі Радіо Свобода сказала офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.

Вона підкреслила, що в Америці ставляться із розуміння до різкої заяви Зеленського. Вони усвідомлюють, скільки всього він робить, аби захистити Україну від агресії країни-терористки та щоб закінчити війну.

"Була можливість під час зустрічі Зеленського і Байдена за зачиненими дверима обговорити реальну ситуацію. Я можу сказати, що ми дуже гарні друзі та розуміємо одне одного", – зауважила представниця Держдепу.

Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність: реакція світових лідеів

Нагадаємо, у перший день саміту, НАТО, 11 липня, Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України та негововність ані прийняти її, ані запросити до НАТО. Також лідеру України дуже не сподобалося, що на саміті парнери обговорюються формулювання без України.

Президент Франції Еммануль Макрон прокоментував заяву Зеленського та підкреслив, що НАТО має більше допомагати Києву. За його словами, багато країн підтримують Україну і застосовують санкції проти країни-агресорки Російської Федерації, а також прагнуть уникнути ескалації та розширення війни.

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