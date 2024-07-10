На саміті у Вашингтоні не говоритимуть про запрошення України до НАТО – міністр оборони Литви

Водночас в документах Саміту мають зазначити, що Альянс має бути готовим до сценаріїв швидкого реагування

На цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні не розглядатиметься питання про запрошення України до Альянсу.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв'ю телеканалу LRT.

Як повідомляє LRT, міністр зазначив, що Росії не слід давати зрозуміти, що вона має неформальне право вето на розширення НАТО, і що в документах саміту у Вашингтоні має бути зазначено, що триває перехід до нового оборонного планування з принципом стримування.

Ця робота, за його словами, стосується розвитку можливостей для заповнення прогалин, таких як протиповітряна оборона, ударні можливості великої та середньої дальності.

"Ми сподіваємося, що це буде відображено у фінальному документі. Наскільки нам відомо, ці речі вже подані та захищені", - сказав міністр.

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За словами Кащюнаса, в документах саміту НАТО буде згадано, що Альянс має бути готовим до сценаріїв швидкого реагування, де є не тільки довгострокове попереднє розміщення сил, але й можуть бути швидкі рішення.

"Також кінетичний, гібридний варіант аж до статті 5. Про це теж треба говорити. Росія повинна заплатити свою ціну", - додав Кащюнас.

Нагадаємо, 10 липня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг під час брифінгу у Вашингтоні на саміті Альянсу з нагоди 75-ї річниці його заснування заявив, що Україна може отримати запрошення до членства в НАТО за умови погодження усіх краї-членів Альянсу, проте не під час саміту у Вашингтоні.

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