Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На саміті у Вашингтоні не говоритимуть про запрошення України до НАТО – міністр оборони Литви

На саміті у Вашингтоні не говоритимуть про запрошення України до НАТО – міністр оборони Литви

Міністр оборони Литви Лауринас Кащюнас / Фото: Associated Press

Водночас в документах Саміту мають зазначити, що Альянс має бути готовим до сценаріїв швидкого реагування

На цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні не розглядатиметься питання про запрошення України до Альянсу.

Про це заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв'ю телеканалу LRT.

Як повідомляє LRT, міністр зазначив, що Росії не слід давати зрозуміти, що вона має неформальне право вето на розширення НАТО, і що в документах саміту у Вашингтоні має бути зазначено, що триває перехід до нового оборонного планування з принципом стримування.

Ця робота, за його словами, стосується розвитку можливостей для заповнення прогалин, таких як протиповітряна оборона, ударні можливості великої та середньої дальності.

"Ми сподіваємося, що це буде відображено у фінальному документі. Наскільки нам відомо, ці речі вже подані та захищені", - сказав міністр.

За словами Кащюнаса, в документах саміту НАТО буде згадано, що Альянс має бути готовим до сценаріїв швидкого реагування, де є не тільки довгострокове попереднє розміщення сил, але й можуть бути швидкі рішення. 

"Також кінетичний, гібридний варіант аж до статті 5. Про це теж треба говорити. Росія повинна заплатити свою ціну", - додав Кащюнас.

Нагадаємо, 10 липня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг під час брифінгу у Вашингтоні на саміті Альянсу з нагоди 75-ї річниці його заснування заявив, що Україна може отримати запрошення до членства в НАТО за умови погодження усіх краї-членів Альянсу, проте не під час саміту у Вашингтоні.

Читайте також: 

Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

Зеленський не прийшов на відкриття саміту НАТО! Але Україну не обділили!

Повʼязані теми:

Наступна публікація